盤中速報 - 隆大(5519)大漲7.11%，報52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:10
隆大(5519-TW)15日09:10股價上漲3.45元，報52.0元，漲幅7.11%，成交1,527張。
隆大(5519-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。
近5日股價上漲0.62%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,839 張
- 外資買賣超：+1,895 張
- 投信買賣超：+7 張
- 自營商買賣超：-63 張
- 融資增減：-149 張
- 融券增減：-14 張
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