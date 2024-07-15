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鉅亨速報

盤中速報 - 隆大(5519)大漲7.11%，報52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:10

隆大(5519-TW)15日09:10股價上漲3.45元，報52.0元，漲幅7.11%，成交1,527張。

隆大(5519-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。

近5日股價上漲0.62%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,839 張
  • 外資買賣超：+1,895 張
  • 投信買賣超：+7 張
  • 自營商買賣超：-63 張
  • 融資增減：-149 張
  • 融券增減：-14 張

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