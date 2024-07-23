盤中速報 - 隆大(5519)大漲7.12%，報55.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:27
隆大(5519-TW)23日09:27股價上漲3.7元，報55.7元，漲幅7.12%，成交2,588張。
隆大(5519-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。
近5日股價上漲1.76%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,002 張
- 外資買賣超：-96 張
- 投信買賣超：+897 張
- 自營商買賣超：+201 張
- 融資增減：+511 張
- 融券增減：+24 張
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