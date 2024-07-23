盤中速報 - 永信建(5508)急拉3.07%報285.0元，成交2,542張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:49
永信建(5508-TW)近5分K漲速3.07%，23日09:49報285.0元，成交2,542張，今日漲幅為3.07％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永信建(5508-TW)近5日股價上漲21.54%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數上漲6.58%。櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,138 張
- 外資買賣超：+743 張
- 投信買賣超：+2,240 張
- 自營商買賣超：+155 張
- 融資增減：-323 張
- 融券增減：+166 張
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