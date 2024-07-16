【量大強漲股整理】多元題材最飆，老AI股動起來，有機會續航向上嗎?

鉅亨研報 2024-07-16 17:16

加權指數，今日開高走高，終場上漲 117.89 點，收在 23997.25 點，成交量 4670 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 56.27 億，投信買超 77.27 億，自營商賣超 98.89 億，三大法人合計賣超 77.89，其中，投信連 12 買，累計 517.99 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.53%，標普 500 指數上漲 0.28%，納指上漲 0.4%，費半上漲 0.04%；美國聯準會主席鮑爾周一表示，美國經濟能夠避免衰退，最近數據顯示，推動通膨降至 2%，有信心達成目標，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼機率已提高至 87%；(AAPL-US) 蘋果，上漲 1.67%，收在 234.4 美元，Loop Capital 上調蘋果評級至「買入」，預計蘋果進軍人工智慧領域將使其成為使用生成式人工智慧的消費者的「大本營」；台股方面，加權指數，終場上漲 117.89 點，收在 23997.25 點，10 日均線提供強力支撐，今日盤面焦點為營建類股；(2537-TW) 聯上發，(2538-TW) 基泰，雙雙攻上漲停；台股上半年寫下歷年最強 6 月, 第 2 季, 上半年漲幅等驚奇紀錄，連帶激勵交易量。據臺灣證券交易所統計，第 2 季大戶, 中實戶交易人數各達 4165 人, 3 萬 6284 人，雙雙改寫近 11 季來新高，而散戶更是飆破 523 萬人，續寫歷史新高。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 1.44%，收在 1055 元，本周四 (7/18) 即將召開法說會，先前預估第 2 季營收約 196~204 億美元間，季增 4~8%，但第 2 季實際合併營收約為 6735.1 億元，季增 13.6%, 年增 40%，飛越財測高標，創下同期新高。讓法人格外期待，本周法說會台積電是否會上修全年財測；(2317-TW)鴻海，下跌 1.62%，收在 213 元，摩根士丹利證券指出，Apple Intelligence 為驅動 iPhone 換機潮的關鍵力量，預期 2025,2026 年整體 iPhone 出貨量將年增 9％與 11％；內外資研究機構點名鴻海為主要受惠者；(2454-TW)聯發科，下跌 0.74%，收在 1345 元，聯發科預計下半年推出以 3 奈米製程打造的新款 5G 旗艦晶片天璣 9400，擴大搶食 AI 手機市場，預期 OPPO,vivo 及小米等非蘋品牌大廠將成為聯發科新旗艦晶片首發客戶。

(NVDA-US)輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨，機殼族群將迎來強勁成長動能；(3013-TW)晟銘電，股價亮燈漲停，收在 121.5 元，再創歷史新高，6 月營收 9.1 億元，攀上 19 個月來高點，月增 5%，年增 96%，持續投資 800 噸大型沖壓設備，使用連續模組生產，目標為降低生產成本和提高機殼品質，2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達，即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，晟銘電營收有望大幅成長，目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收；

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甚至我公開預告看大作小,【2382 廣達】創新高後，有機會接棒的就是相關的供應鏈大廠 (3013-TW) 晟銘電，上週四亮燈漲停! 昨天亮燈漲停! 今天再度亮燈漲停! 再創新高! 會員暴賺 + 34%⊕⊕⊕，通通驗證佳螢冠軍團隊的實力!

(5426-TW) 振發，上漲 3.18%，收在 37.35 元，成功拿下 AI 伺服器機殼大單，今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長，6 月營收 1.28 億元，月增 18%，年增 11%，法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元，已合理的本益比推算，股價至少上看 50 元。

(4566-TW) 時碩工業，股價亮燈漲停，收在 104.5 元，再創收盤歷史新高，6 月合併營收 4.2 億，年增 22%，創下同期新高，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，時碩工業股價上漲可期。



全球 4 大雲端服務供應商，積極加大 AI 投資力道，2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元（新台幣 5 兆 4000 億元），不僅年增率高達 21%，更是再度創下歷史新高紀錄。ODM 族群營運將全面轉強，(3231-TW)緯創，上漲 6.57%，收在 113.5 元，旗下 3 大事業體成長動能強勁，股價有望明顯提升，緯創旗下成長最快的子公司 (6669-TW) 緯穎，上漲 3.58%，收在 85 元，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms,(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師