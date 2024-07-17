search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 永信建(5508)股價拉至漲停，漲停價264.0元，成交4,791張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:59

永信建(5508-TW)17日09:59上漲24元，股價漲停報264.0元，委買2,000張、委賣2,000張，成交4,791張。

主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數近5日上漲9.27%。

永信建(5508-TW)近5日股價上漲7.14%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+971 張
  • 外資買賣超：+1,245 張
  • 投信買賣超：+741 張
  • 自營商買賣超：-1,015 張
  • 融資增減：+235 張
  • 融券增減：+102 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌停

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23939.57-0.24%
永信建26410.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
永信建

57.14%

勝率

#指標剛突破

偏強
永信建

57.14%

勝率

#波段上揚股

偏強
永信建

57.14%

勝率

#當沖高手_強

偏強
永信建

57.14%

勝率

#上升三紅K

偏強
永信建

57.14%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty