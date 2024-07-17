盤中速報 - 永信建(5508)大漲7.08%，報257元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:52
永信建(5508-TW)17日09:52股價上漲17元，報257.0元，漲幅7.08%，成交3,811張。
永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
近5日股價上漲7.14%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+971 張
- 外資買賣超：+1,245 張
- 投信買賣超：+741 張
- 自營商買賣超：-1,015 張
- 融資增減：+235 張
- 融券增減：+102 張
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