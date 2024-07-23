路透：輝達再為中國打造AI晶片 符合美國出口管制

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:04

2 名知情人士透露，輝達將與中國浪潮 (Inspur) 合作，一同推出與進行銷售，該晶片代號暫訂為 B20。另名知情人士則透露，B20 計劃在 2025 年 Q2 開始出貨。浪潮是輝達在中國的主要經銷夥伴之一。

目前輝達發言人對此消息不予置評。浪潮也未發表評論。

身為全球 AI 晶片巨頭的輝達，在今年 3 月發表 Blackwell 晶片系列，預計今年稍晚進入量產。Blackwell 系列也針對中國市場推出特供版晶片，將是輝達應對這些挑戰的最新行動。

研究機構 SemiAnalysis 預估，輝達今年預計將在中國銷售超過 100 萬顆 H20 晶片，價值超過 120 億美元。

美國在 2023 年加強了對中國尖端半導體出口的管制，試圖阻止有辱於中國軍事超級運算領域的任何突破。對此，輝達已針對中國市場開發三款晶片。

市場對於美國將繼續對半導體相關出口管制施壓抱有很高的期望，知情人士表示，美國希望荷蘭和日本進一步限制向中國供應晶片製造設備。