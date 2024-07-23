盤中速報 - 神盾(6462)大漲7.17%，報291.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:28
神盾(6462-TW)23日09:28股價上漲19.5元，報291.5元，漲幅7.17%，成交3,460張。
神盾(6462-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。
近5日股價下跌8.42%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+49 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-84 張
- 融資增減：-944 張
- 融券增減：-281 張
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