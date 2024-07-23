盤中速報 - 京城(2524)急拉3.65%報76.6元，成交936張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19
京城(2524-TW)近5分K漲速3.65%，23日09:19報76.6元，成交936張，今日漲幅為6.39％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
京城(2524-TW)近5日股價上漲1.27%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造下跌0.81%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-325 張
- 外資買賣超：-321 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：-475 張
- 融券增減：-23 張
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