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鉅亨速報

盤中速報 - 京城(2524)急拉3.65%報76.6元，成交936張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19

京城(2524-TW)近5分K漲速3.65%，23日09:19報76.6元，成交936張，今日漲幅為6.39％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

京城(2524-TW)近5日股價上漲1.27%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造下跌0.81%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-325 張
  • 外資買賣超：-321 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：-475 張
  • 融券增減：-23 張

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