search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅3.31%，總成交額30.02億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌3.31%，總成交額30.02億元，大盤占比2.39%。

該產業上漲家數2、下跌家數51、平盤家數2。領跌個股京城(2524-TW)22日09:33股價下跌6.4元，報68.8元，跌幅8.51%。

建材營造近5日上漲3.88%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +3.88% -4.38%
近一月 +7.75% -1.65%
近三月 +20.12% +17.12%
近六月 +57.43% +29.34%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22294.04-2.52%
京城71.4-5.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
京城

86.67%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
京城

86.67%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
京城

86.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty