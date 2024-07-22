盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅3.31%，總成交額30.02億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌3.31%，總成交額30.02億元，大盤占比2.39%。
該產業上漲家數2、下跌家數51、平盤家數2。領跌個股京城(2524-TW)22日09:33股價下跌6.4元，報68.8元，跌幅8.51%。
建材營造近5日上漲3.88%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.88%
|-4.38%
|近一月
|+7.75%
|-1.65%
|近三月
|+20.12%
|+17.12%
|近六月
|+57.43%
|+29.34%
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