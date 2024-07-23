盤中速報 - 京城(2524)大漲7.22%，報77.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:18
京城(2524-TW)23日09:18股價上漲5.2元，報77.2元，漲幅7.22%，成交812張。
京城(2524-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。
近5日股價上漲1.27%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-325 張
- 外資買賣超：-321 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：-475 張
- 融券增減：-23 張
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