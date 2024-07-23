盤中速報 - 樂事綠能(1529)急跌-3.3%報39.7元，成交6,040張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:13
樂事綠能(1529-TW)近5分K跌速3.3%，23日09:13報39.7元，成交6,040張，今日漲幅為1.79％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
樂事綠能(1529-TW)近5日股價上漲1.83%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌6.85%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,513 張
- 外資買賣超：+1,499 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+3,432 張
- 融券增減：-52 張
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