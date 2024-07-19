盤中速報 - 樂事綠能(1529)急拉3.16%報37.7元，成交729張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
樂事綠能(1529-TW)近5分K漲速3.16%，19日09:07報37.7元，成交729張，今日漲幅為5.01％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
樂事綠能(1529-TW)近5日股價下跌6.14%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.56%。集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-137 張
- 外資買賣超：-195 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：+2,563 張
- 融券增減：-24 張
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