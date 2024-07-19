盤中速報 - 樂事綠能(1529)大漲7.1%，報38.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:11
樂事綠能(1529-TW)19日09:11股價上漲2.55元，報38.45元，漲幅7.1%，成交1,870張。
樂事綠能(1529-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高低壓配電盤自動控制盤馬達起動盤及試驗儀器設計製造安裝及買賣。各種電工(含變比器)電機電子器材設計製造及買賣。各種電力(含太陽能)及水管系統工程設計承包。
近5日股價下跌6.14%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-137 張
- 外資買賣超：-195 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：+2,563 張
- 融券增減：-24 張
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