盤中速報 - 樂事綠能(1529)股價拉至漲停，漲停價39.45元，成交5,857張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:16
樂事綠能(1529-TW)19日09:16上漲3.55元，股價漲停報39.45元，委買1張、委賣10張，成交5,857張。
主要業務為高低壓配電盤自動控制盤馬達起動盤及試驗儀器設計製造安裝及買賣。各種電工(含變比器)電機電子器材設計製造及買賣。各種電力(含太陽能)及水管系統工程設計承包。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日下跌1.56%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-137 張
- 外資買賣超：-195 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：+2,563 張
- 融券增減：-24 張
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