鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為86元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.01元下修至-0.06元，其中最高估值0.96元，最低估值-0.48元，預估目標價為86元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.96(0.96)
|7.56
|9.43
|最低值
|-0.48(-0.48)
|1.92
|2.69
|平均值
|0.09(0.12)
|4.61
|7.08
|中位數
|-0.06(0.01)
|4.73
|7.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|50,930,000
|77,828,680
|98,092,160
|最低值
|42,733,000
|51,307,000
|53,437,080
|平均值
|46,072,330
|66,084,380
|81,580,660
|中位數
|44,891,910
|67,745,500
|87,424,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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