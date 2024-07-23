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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為86元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 08:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.01元下修至-0.06元，其中最高估值0.96元，最低估值-0.48元，預估目標價為86元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.96(0.96)7.569.43
最低值-0.48(-0.48)1.922.69
平均值0.09(0.12)4.617.08
中位數-0.06(0.01)4.737.78

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值50,930,00077,828,68098,092,160
最低值42,733,00051,307,00053,437,080
平均值46,072,33066,084,38081,580,660
中位數44,891,91067,745,50087,424,260

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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