外資賣超92億大砍4檔雙D股轉進債券ETF 7月來賣超2380億
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 20:05
台股今 (22) 日終場收 22256 點，收跌 612 點，創下史上收盤第八大跌點，力守季線大關，外資期現貨同步做空，瞄準雙 D 產業 (Display/DRAM) 進行調節，包括群創、友達、南亞科與華邦電，四檔合計就提款 12 萬張，也將高股息 ETF 變現，將資金轉進債券 ETF，強化避險操作。
三大法人今日合計賣超 65.15 億元，外資賣超 91.95 億元，連七賣，累計 7 月賣超高達 2380 億元；自營商同步領走 65.43 億元，連十二賣，投信不離棄買超 92.24 億元，連十六買；期貨方面，外資未平倉空單口數增加 3,002 口，提升至 40,239 口。
外資今日賣超瞄準雙 D 產業進行提款，面板 (Display) 雙虎群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 合計遭賣超過 10 萬張，記憶體 (DRAM) 的南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 合計高達 1.9 萬張，欣興 (3037-TW) 也有 9,000 張左右。
外資賣超前十名中就有四檔是高股息 ETF，包括元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)，凸顯外資傾向變現不領息、現金為王的操作模式，合計四檔賣超張數衝破 20 萬張。
外資買超則隨著避險意識升高，資金轉向債券 ETF，買超前十名就有三檔債券 ETF，包括新光 15 年 IG 金融債 (00844B-TW)、新光投等債 15+(00775B-TW) 與中信投資級公司債 (00862B-TW)，張數都在 3 萬張以上，也加碼金寶 (2312-TW) 與泰金寶 - DR(9105-TW)，是買超前十名中唯二的電子股。
投信與自營商對鴻海 (2317-TW) 看法一致，分別調節 3,000 張及 4,000 張，也同樣看好聯電 (2303-TW)(UMC-US)，合計買超逾 9,500 張，其他如兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 也都獲青睞。
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