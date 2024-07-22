外資賣超92億大砍4檔雙D股轉進債券ETF 7月來賣超2380億

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 20:05

台股今 (22) 日終場收 22256 點，收跌 612 點，創下史上收盤第八大跌點，力守季線大關，外資期現貨同步做空，瞄準雙 D 產業 (Display/DRAM) 進行調節，包括群創、友達、南亞科與華邦電，四檔合計就提款 12 萬張，也將高股息 ETF 變現，將資金轉進債券 ETF，強化避險操作。

三大法人今日合計賣超 65.15 億元，外資賣超 91.95 億元，連七賣，累計 7 月賣超高達 2380 億元；自營商同步領走 65.43 億元，連十二賣，投信不離棄買超 92.24 億元，連十六買；期貨方面，外資未平倉空單口數增加 3,002 口，提升至 40,239 口。

外資今日賣超瞄準雙 D 產業進行提款，面板 (Display) 雙虎群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 合計遭賣超過 10 萬張，記憶體 (DRAM) 的南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 合計高達 1.9 萬張，欣興 (3037-TW) 也有 9,000 張左右。