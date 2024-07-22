鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為87元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 08:14
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.01元，其中最高估值0.96元，最低估值-0.48元，預估目標價為87元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.96(1.03)
|7.56
|9.43
|最低值
|-0.48(-0.48)
|1.92
|2.69
|平均值
|0.12(0.19)
|4.62
|7.29
|中位數
|0.01(0.08)
|4.97
|8.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|50,930,000
|77,828,680
|98,092,160
|最低值
|42,733,000
|51,307,000
|53,437,080
|平均值
|46,170,690
|66,250,010
|82,210,150
|中位數
|45,262,840
|68,252,000
|88,655,690
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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