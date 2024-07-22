鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為10.56元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.59元上修至-0.58元，其中最高估值-0.31元，最低估值-2.05元，預估目標價為10.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.31(-0.31)
|0.17
|1.09
|-0.11
|最低值
|-2.05(-2.05)
|-1.62
|-0.97
|-0.11
|平均值
|-0.76(-0.78)
|-0.38
|0.01
|-0.11
|中位數
|-0.58(-0.59)
|-0.34
|0.07
|-0.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.50億
|151.08億
|208.24億
|182.37億
|最低值
|53.02億
|61.57億
|71.68億
|182.37億
|平均值
|65.87億
|102.88億
|129.39億
|182.37億
|中位數
|65.02億
|102.05億
|131.36億
|182.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|3.36億
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至4.18元，預估目標價為37.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全美汽車租賃公司(AN-US)EPS預估下修至18.11元，預估目標價為180.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為45.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至86元，幅度約3.43%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇