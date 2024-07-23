search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為67.40元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15

根據FactSet最新調查，共43位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.21元，其中最高估值3.62元，最低估值3.02元，預估目標價為67.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.62(3.8)4.776.564.61
最低值3.02(3.02)3.413.974.61
平均值3.23(3.28)3.764.484.61
中位數3.21(3.27)3.744.344.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值239.39億279.10億343.05億288.88億
最低值198.46億225.73億254.35億288.88億
平均值211.90億246.73億284.20億288.88億
中位數210.91億245.40億280.20億288.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.112.332.773.083.28
營業收入208.37億211.93億222.90億255.23億484.15億

詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHDB

相關行情

台股首頁我要存股
HDFC Bank Ltd. - ADR60.411.55%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty