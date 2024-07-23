鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為67.40元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15
根據FactSet最新調查，共43位分析師，對HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元下修至3.21元，其中最高估值3.62元，最低估值3.02元，預估目標價為67.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.62(3.8)
|4.77
|6.56
|4.61
|最低值
|3.02(3.02)
|3.41
|3.97
|4.61
|平均值
|3.23(3.28)
|3.76
|4.48
|4.61
|中位數
|3.21(3.27)
|3.74
|4.34
|4.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|239.39億
|279.10億
|343.05億
|288.88億
|最低值
|198.46億
|225.73億
|254.35億
|288.88億
|平均值
|211.90億
|246.73億
|284.20億
|288.88億
|中位數
|210.91億
|245.40億
|280.20億
|288.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.11
|2.33
|2.77
|3.08
|3.28
|營業收入
|208.37億
|211.93億
|222.90億
|255.23億
|484.15億
詳細資訊請看美股內頁：
HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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