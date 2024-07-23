鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調升至245元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由237.5元上修至245元，調升幅度3.16%。其中最高估值300元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀1位。
欣興(3037-TW)今(22日)收盤價為190.5元。近5日股價下跌0.26%，相關零組件業近5日下跌7.52%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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