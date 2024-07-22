盤後速報 - 台虹(8039)次交易(23)日除權息1.38元，參考價55.14元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
台虹(8039-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.92元，股票股利0.46元，合計股利1.38元。
首日參考價為55.14元，相較今日收盤價58.60元，權息值合計為3.46元，股息殖利率1.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|58.60
|0.91965
|1.57%
|0.459827
|2023/07/07
|44.1
|2.5
|5.67%
|0.0
|2022/07/20
|43.2
|2.5
|5.79%
|0.0
|2021/08/13
|52.8
|2.5
|4.73%
|0.0
|2020/07/06
|50.6
|2.5
|4.94%
|0.0
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