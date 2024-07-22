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鉅亨速報

盤後速報 - 台虹(8039)次交易(23)日除權息1.38元，參考價55.14元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

台虹(8039-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.92元，股票股利0.46元，合計股利1.38元。

首日參考價為55.14元，相較今日收盤價58.60元，權息值合計為3.46元，股息殖利率1.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 58.60 0.91965 1.57% 0.459827
2023/07/07 44.1 2.5 5.67% 0.0
2022/07/20 43.2 2.5 5.79% 0.0
2021/08/13 52.8 2.5 4.73% 0.0
2020/07/06 50.6 2.5 4.94% 0.0

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