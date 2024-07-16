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鉅亨速報

盤後速報 - 台虹(8039)下週(7月23日)除權息1.38元，預估參考價58.78元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

台虹(8039-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.92元，股票股利0.46元，合計股利1.38元。

以今日(7月16日)收盤價62.40元計算，預估參考價為58.78元，權息值合計為3.62元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

台虹(8039-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子薄膜銅箔積層板。保護膠片。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 62.40 0.91965 1.47% 0.459827
2023/07/07 44.1 2.5 5.67% 0.0
2022/07/20 43.2 2.5 5.79% 0.0
2021/08/13 52.8 2.5 4.73% 0.0
2020/07/06 50.6 2.5 4.94% 0.0

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