盤後速報 - 台虹(8039)下週(7月23日)除權息1.38元，預估參考價58.78元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
台虹(8039-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.92元，股票股利0.46元，合計股利1.38元。
以今日(7月16日)收盤價62.40元計算，預估參考價為58.78元，權息值合計為3.62元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
台虹(8039-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子薄膜銅箔積層板。保護膠片。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|62.40
|0.91965
|1.47%
|0.459827
|2023/07/07
|44.1
|2.5
|5.67%
|0.0
|2022/07/20
|43.2
|2.5
|5.79%
|0.0
|2021/08/13
|52.8
|2.5
|4.73%
|0.0
|2020/07/06
|50.6
|2.5
|4.94%
|0.0
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