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鉅亨速報

營收速報 - 台虹(8039)6月營收10.33億元年增率高達40.77％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:15

台虹(8039-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣10.33億元，年增率40.77%，月增率4.81%。

今年1-6月累計營收為48.54億元，累計年增率39.4%。

最新價為62.5元，近5日股價上漲2.25%，相關零組件業上漲1.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1790 張
  • 外資買賣超：+1320 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+470 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 10.33億 41% 5%
24/5 9.85億 35% 14%
24/4 8.63億 40% 13%
24/3 7.66億 37% 46%
24/2 5.26億 22% -23%
24/1 6.81億 66% 1%

台虹(8039-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子薄膜銅箔積層板。保護膠片。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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