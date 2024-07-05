營收速報 - 台虹(8039)6月營收10.33億元年增率高達40.77％
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:15
今年1-6月累計營收為48.54億元，累計年增率39.4%。
最新價為62.5元，近5日股價上漲2.25%，相關零組件業上漲1.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1790 張
- 外資買賣超：+1320 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+470 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|10.33億
|41%
|5%
|24/5
|9.85億
|35%
|14%
|24/4
|8.63億
|40%
|13%
|24/3
|7.66億
|37%
|46%
|24/2
|5.26億
|22%
|-23%
|24/1
|6.81億
|66%
|1%
台虹(8039-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子薄膜銅箔積層板。保護膠片。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 威健(3033)6月營收90.71億元年增率高達40.76％
- 營收速報 - 華友聯(1436)6月營收7.77億元年增率高達2814.96％
- 營收速報 - 台達化(1309)6月營收16.40億元年增率高達52.77％
- 營收速報 - 玉晶光(3406)6月營收15.56億元年增率高達34.5％
鉅亨號貼文看更多
下一篇