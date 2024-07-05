台虹6月營收站穩10億元大關年增逾4成 全年展望趨樂觀
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 17:54
FCCL(軟性銅箔基板) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2024 年 6 月營收登上 10 億元大關 達 10.32 億元，創 81 個月來新高，月增 4.81%，年增 40.77%，2024 年 1-6 月營收 48.54 億元，年增 39.4%。在全球消費性電子庫存漸消化及 新產品推出的驅動之下，台虹對全年的營運數字趨於樂觀。
台虹 2024 年第二季營收 28.81 億元，改寫 27 季以來新高，季增 45.99%，年增 38.53%。
雖然第一季台虹訂單走高，來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，可是第二季台虹訂單能見度增加，營收也成長，對第二季營收較 2023 年同期的 20.8 億元成長近 40%，全年營收也將由原保守看待的個位數成長上修爲雙位數成長。
台虹總經理江宗翰在先前召開的法說會對於 2024 年的電子產業市場需求抱持樂觀看法，預估整體電子產業將旺到第四季，但台虹爲上游的原物料供應商，因此高峰期將略提早，預估 2024 年營收高峰期落在第三季的 7 月或 8 月，且 2024 年全年營收雙位數成長。
台虹 2024 年第一季營收 19.73 億元，毛利率 22.95%，季增 1.28 個百分點，年增 7.2 個百分點， 稅後純益 1.32 億元，較 2023 年同期由虧轉盈，每股純益 0.63 元。
對於台虹 2024 年第一季的業績表現，台虹主管研判，主要是消費性電子產品的去化到直到第一季已初步達成，也因此反映出對終端產品生產的需求，此外，部分原因來自於美商等推出 NB 及平板的立新產品帶動，同時，透過台虹本身的努力，在 FCCL 產品市場的市占率也提高。
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