台虹6月營收站穩10億元大關年增逾4成 全年展望趨樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 17:54

FCCL(軟性銅箔基板) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2024 年 6 月營收登上 10 億元大關 達 10.32 億元，創 81 個月來新高，月增 4.81%，年增 40.77%，2024 年 1-6 月營收 48.54 億元，年增 39.4%。在全球消費性電子庫存漸消化及 新產品推出的驅動之下，台虹對全年的營運數字趨於樂觀。

台虹 2024 年第二季營收 28.81 億元，改寫 27 季以來新高，季增 45.99%，年增 38.53%。

雖然第一季台虹訂單走高，來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，可是第二季台虹訂單能見度增加，營收也成長，對第二季營收較 2023 年同期的 20.8 億元成長近 40%，全年營收也將由原保守看待的個位數成長上修爲雙位數成長。

台虹總經理江宗翰在先前召開的法說會對於 2024 年的電子產業市場需求抱持樂觀看法，預估整體電子產業將旺到第四季，但台虹爲上游的原物料供應商，因此高峰期將略提早，預估 2024 年營收高峰期落在第三季的 7 月或 8 月，且 2024 年全年營收雙位數成長。

台虹 2024 年第一季營收 19.73 億元，毛利率 22.95%，季增 1.28 個百分點，年增 7.2 個百分點， 稅後純益 1.32 億元，較 2023 年同期由虧轉盈，每股純益 0.63 元。