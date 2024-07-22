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鉅亨速報

盤後速報 - 合晶(6182)次交易(23)日除息0.65元，參考價37.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

合晶(6182-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

首日參考價為37.25元，相較今日收盤價37.90元，息值合計為0.65元，股息殖利率1.72%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 37.90 0.65 1.72% 0.0
2023/07/19 48.6 2.4956 5.13% 0.0
2022/07/19 48.2 1.35 2.8% 0.0
2021/08/09 69.3 1.1 1.59% 0.0
2020/07/13 35.55 1.8 5.06% 0.0

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