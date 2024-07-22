盤後速報 - 合晶(6182)次交易(23)日除息0.65元，參考價37.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
合晶(6182-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
首日參考價為37.25元，相較今日收盤價37.90元，息值合計為0.65元，股息殖利率1.72%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|37.90
|0.65
|1.72%
|0.0
|2023/07/19
|48.6
|2.4956
|5.13%
|0.0
|2022/07/19
|48.2
|1.35
|2.8%
|0.0
|2021/08/09
|69.3
|1.1
|1.59%
|0.0
|2020/07/13
|35.55
|1.8
|5.06%
|0.0
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