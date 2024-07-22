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鉅亨速報

盤後速報 - 飛捷(6206)次交易(23)日除息4元，參考價84.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

飛捷(6206-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為84.6元，相較今日收盤價88.60元，息值合計為4.0元，股息殖利率4.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 88.60 4.0 4.51% 0.0
2023/07/19 71.8 5.5 7.66% 0.0
2022/07/20 92.5 4.0 4.32% 0.0
2021/07/22 69.6 4.0 5.75% 0.0
2020/07/16 74.1 4.5 6.07% 0.0

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