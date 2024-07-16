盤後速報 - 合晶(6182)下週(7月23日)除息0.65元，預估參考價39.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
合晶(6182-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
以今日(7月16日)收盤價40.00元計算，預估參考價為39.35元，息值合計為0.65元，股息殖利率1.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
合晶(6182-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等。近5日股價下跌2.19%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|40.00
|0.65
|1.63%
|0.0
|2023/07/19
|48.6
|2.4956
|5.13%
|0.0
|2022/07/19
|48.2
|1.35
|2.8%
|0.0
|2021/08/09
|69.3
|1.1
|1.59%
|0.0
|2020/07/13
|35.55
|1.8
|5.06%
|0.0
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