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鉅亨速報

盤後速報 - 合晶(6182)下週(7月23日)除息0.65元，預估參考價39.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

合晶(6182-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

以今日(7月16日)收盤價40.00元計算，預估參考價為39.35元，息值合計為0.65元，股息殖利率1.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

合晶(6182-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等。近5日股價下跌2.19%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 40.00 0.65 1.63% 0.0
2023/07/19 48.6 2.4956 5.13% 0.0
2022/07/19 48.2 1.35 2.8% 0.0
2021/08/09 69.3 1.1 1.59% 0.0
2020/07/13 35.55 1.8 5.06% 0.0

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