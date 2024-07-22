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鉅亨速報

盤後速報 - 新盛力(4931)次交易(23)日除息0.8元，參考價27.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

新盛力(4931-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為27.8元，相較今日收盤價28.60元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 28.60 0.8 2.8% 0.0
2023/07/11 43.8 2.1888 5.0% 0.0
2021/09/28 20.2 0.8902 4.41% 0.0
2020/07/08 29.0 1.7 5.86% 0.0
2019/07/18 28.2 1.0 3.55% 0.0

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