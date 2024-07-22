盤後速報 - 新盛力(4931)次交易(23)日除息0.8元，參考價27.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
新盛力(4931-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為27.8元，相較今日收盤價28.60元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|28.60
|0.8
|2.8%
|0.0
|2023/07/11
|43.8
|2.1888
|5.0%
|0.0
|2021/09/28
|20.2
|0.8902
|4.41%
|0.0
|2020/07/08
|29.0
|1.7
|5.86%
|0.0
|2019/07/18
|28.2
|1.0
|3.55%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大江(8436)次交易(23)日除息7元，參考價144.5元
- 盤後速報 - 福貞-KY(8411)次交易(23)日除息0.08元，參考價14.27元
- 盤後速報 - 台虹(8039)次交易(23)日除權息1.38元，參考價55.14元
- 盤後速報 - 現觀科(6906)次交易(23)日除息3元，參考價143.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇