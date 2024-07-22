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鉅亨速報

盤後速報 - 台塑(1301)次交易(23)日除息1元，參考價59.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

台塑(1301-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為59.2元，相較今日收盤價60.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.66%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 60.20 1.0 1.66% 0.0
2023/06/27 92.0 4.2 4.57% 0.0
2022/07/05 107.5 8.2 7.63% 0.0
2021/07/30 102.0 2.4 2.35% 0.0
2020/07/02 87.6 4.4 5.02% 0.0

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