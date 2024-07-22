盤後速報 - 台塑(1301)次交易(23)日除息1元，參考價59.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
台塑(1301-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為59.2元，相較今日收盤價60.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|60.20
|1.0
|1.66%
|0.0
|2023/06/27
|92.0
|4.2
|4.57%
|0.0
|2022/07/05
|107.5
|8.2
|7.63%
|0.0
|2021/07/30
|102.0
|2.4
|2.35%
|0.0
|2020/07/02
|87.6
|4.4
|5.02%
|0.0
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