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鉅亨速報

盤後速報 - 大台北(9908)下週(7月29日)除息1.2元，預估參考價31.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

大台北(9908-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月22日)收盤價32.65元計算，預估參考價為31.45元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

大台北(9908-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為1.瓦斯之供應2.瓦斯設備裝置工程及有關器材製造及供應。3.瓦斯器材之行紀業務4.度量衡及瓦斯錶之修理輸入販賣業務。5.其他有關事業之經營6-9.租賃業....等10.電信事業。近5日股價上漲0.31%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 32.65 1.2 3.68% 0.0
2023/07/27 33.55 1.1 3.28% 0.0
2022/07/29 33.85 1.1 3.25% 0.0
2021/08/26 33.7 1.1 3.26% 0.0
2020/07/14 31.65 1.1 3.48% 0.0

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