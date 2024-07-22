盤後速報 - 元禎(1725)次交易(23)日除息0.85元，參考價44.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
元禎(1725-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
首日參考價為44.15元，相較今日收盤價45.00元，息值合計為0.85元，股息殖利率1.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|45.00
|0.85
|1.89%
|0.0
|2023/08/02
|22.3
|1.0
|4.48%
|0.0
|2022/07/25
|23.5
|1.23
|5.23%
|0.0
|2021/07/08
|21.9
|0.96
|4.38%
|0.0
|2020/07/16
|14.6
|0.81
|5.55%
|0.0
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