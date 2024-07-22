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鉅亨速報

盤後速報 - 元禎(1725)次交易(23)日除息0.85元，參考價44.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

元禎(1725-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。

首日參考價為44.15元，相較今日收盤價45.00元，息值合計為0.85元，股息殖利率1.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 45.00 0.85 1.89% 0.0
2023/08/02 22.3 1.0 4.48% 0.0
2022/07/25 23.5 1.23 5.23% 0.0
2021/07/08 21.9 0.96 4.38% 0.0
2020/07/16 14.6 0.81 5.55% 0.0

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