search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至62元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由64元下修至62元，調降幅度3.13%。其中最高估值86元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀3位。

台塑(1301-TW)今(19日)收盤價為60元。近5日股價上漲6.67%，相關塑膠工業近5日上漲5.56%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22973.35-1.82%
台塑60-1.32%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty