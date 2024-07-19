鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為62元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.47元下修至1.46元，其中最高估值2.76元，最低估值0.81元，預估目標價為62元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.76(2.76)
|4.21
|4.35
|最低值
|0.81(0.81)
|1.15
|2.43
|平均值
|1.42(1.59)
|2.5
|3.48
|中位數
|1.46(1.47)
|2.51
|3.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|209,112,910
|216,998,530
|225,923,720
|最低值
|194,735,560
|201,004,850
|205,152,630
|平均值
|203,146,940
|210,415,750
|214,552,090
|中位數
|203,840,000
|211,033,370
|213,566,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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