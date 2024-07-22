生技股添新兵！吉晟成首家進入資本市場的核子醫學藥廠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-22 17:26

吉晟 (7762-TW) 將於明 (23) 日舉辦興櫃前法說會，預計本周四 (25 日) 以承銷價 28 元登錄興櫃。吉晟為台灣第一家經衛福部及核安會雙重認證的核子醫學藥廠，也是台灣首家進入資本市場的核子醫學藥廠。總經理林亮光看好，今明兩年在 FDG 與 FBB 需求強勁下，營收獲利再往上。

吉晟去年全年營收 1.18 億元，稅後純益 900 萬元，營收與獲利皆大幅成長，每股純益 0.31 元，今年也首度配發現金股利。林亮光解釋，去年癌症檢測 FDG 產能及運送的優化，帶動 FDG 成長也進一步挹注營收。同時，林亮光也看好，今明兩年在 FDG 與 FBB 需求強勁下，營收獲利再往上。

吉晟主要產品為 PIC/GMP 無菌製劑、製造分子影像藥物 (放射性藥物) 以及銷售，吉晟目前共取得 6 張食藥署放射性藥品藥證 (癌症診斷產品)。

吉晟有 4 項主力藥品且已取得藥品許可證，包含氟去氧葡萄糖【氟 - 18】注射劑 (FDG)，用於評估心臟、肺臟、腦部的葡萄糖代謝狀況，同時可用於癌症的診斷、分期與治療監測。

此外，腦力晰注射劑 (FBB) 則可用來估計及量化腦部β型澱粉樣蛋白神經炎斑塊沈積情形，可用於阿茲海默氏症及導致認知降低原因的名估，吉晟提到，此藥今年在 Leqembi 在台灣上市後將呈現倍數成長。

【氟 - 18】氟化鈉注射劑 (NaF) 為全身骨骼造影正子藥物，可用於評估、發現全身骨骼創傷或疾病。另外，還有放射性碘 131 膠囊，可偵測甲狀腺細胞攝取碘 - 131 的數量及範圍，以了解病患甲狀腺功能，診斷甲狀腺癌、甲狀腺囊腫等。

吉晟預計投資 5 億元在苗栗興建新廠，林亮光說明，未來苗栗新廠在氟 - 18 產品的生產能力為新莊藥廠的 3 倍。新產品產能部分，林亮光表示，新莊藥廠僅有 3 條產線，在生產長半衰期產品時，需特別留意交叉污染的問題，不過未來規劃苗栗新廠 1 條產線僅生產 1 種藥品，因此在新產品的產能苗栗新廠則為新莊藥廠的 8 倍。