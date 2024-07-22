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鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)目標價調升至45元，幅度約4.65%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 18:10

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對﻿宏碁(2353-TW)提出目標價估值：中位數由43元上修至45元，調升幅度4.65%。其中最高估值53元，最低估值29.7元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予﻿宏碁(2353-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立3位、保守悲觀2位。

﻿宏碁(2353-TW)今(22日)收盤價為46.2元。近5日股價下跌3.14%，相關電腦週邊近5日下跌5.15%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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