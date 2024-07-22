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台股上第八大跌點！股市狂震能不怕？0050反一爆量？今日盤勢熱點一文掌握

鉅亨研報 2024-07-22 15:22

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台股上第八大跌點！股市狂震能不怕？0050反一爆量？今日盤勢熱點一文掌握。(圖:shutterstock)

1. 資安業者 CrowdStrike 更新釀全球 Windows 系統大當機，市值崩 3800 億外，也為市場帶來不確定性，美股 (20) 日四大指數盡墨，費半指數收黑 3.11%。

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擊台股 (22) 日開低走低大跳水，指數一度崩跌逾 700 點，最低來到 22130.88 點，電子權值股台積電 (2330-TW) 跌逾 3%，鴻海 (2317-TW) 重挫逾半根停板，聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW) 跌逾 2.5%，加權指數終場大跌 612.27 點，收 22256.99 點, 創史上第 8 大跌點。

3. 綠能環保族群逆勢走揚，雲豹能源 (6869-TW) 連二日亮燈漲停、泓德能源 - 創 (6873-TW) 漲逾 2.5%；營建類股買盤點火，鼎固 - KY(2923-TW)漲逾 8%, 全坤建 (2509-TW)、皇昌(2543-TW) 走揚。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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