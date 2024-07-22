科技業轉職有「黃金期」？ 記得先領完「這一包」最划算

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 11:31

調查發現高達 9 成 6 的科技業預告下半年徵才，上市櫃公司員工的小確幸，年「中」獎金陸續落袋，發出 10 億元以上年中獎金企業大約 18 家，光科技業就占 15 家，有網友在社群平台上發問「大家年中獎金都進帳了嗎？現在是跳槽轉職的好時機嗎？」

網友表示自己是新人，年中能領到的金額不高，準備投履歷換工作，想確認要撐到年後再轉職，還是可以開始準備了，除了有網友直接分享領到的獎金，還詢問原 po「到底領到多少，看看金額在來判斷公司前景」。

也有前輩知無不言：「科技業年底或是農曆年前可以領到年終獎金、每年大約 4 月份會公布年度調薪，到 5、6 月還有端午獎金、7 月是年中獎金，最好轉職時機是就 8 月」、「2 月領完走的，會一直想到七月那包有 50 萬，真虧嗚嗚」、也有網友直接點出科技業一整年福利多多「不等二月那包嗎？都撐到年終了、不等四月調結果嗎？如果不錯呢、不等五月嗎？也才一個月、不等七月嗎？最大包的耶！不等八月嗎？下個月就領到了…」

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，調查發現高達 9 成 6 的科技業在下半年有徵才計畫，需求最多的職務類型，主要有業務、技術服務、軟硬體系統人才以及人資行政 4 大類人才。目前 1111 人力銀行資料庫中有超過 14 萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，而在 AI 的快速發展下，包括金融業、傳產製造業也開始向理工人才招手，具備專業技術的人才，越來越搶手。