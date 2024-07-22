盤中速報 - 旺矽(6223)股價殺至跌停，跌停價531.0元，成交2,897張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:28
旺矽(6223-TW)22日10:28下跌59元，股價跌停報531.0元，委賣2,000張，成交2,897張。
主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌4.83%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+340 張
- 外資買賣超：-556 張
- 投信買賣超：+887 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+13 張
- 融券增減：+19 張
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