盤中速報 - 旺矽(6223)大跌7.46%，報546元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:56
旺矽(6223-TW)22日09:56股價下跌44元，報546.0元，跌幅7.46%，成交1,593張。
旺矽(6223-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。
近5日股價下跌0.84%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+340 張
- 外資買賣超：-556 張
- 投信買賣超：+887 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+13 張
- 融券增減：+19 張
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