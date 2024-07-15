盤中速報 - 旺矽(6223)大漲7.06%，報637元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:03
旺矽(6223-TW)15日10:03股價上漲42元，報637.0元，漲幅7.06%，成交2,015張。
旺矽(6223-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。
近5日股價上漲2.23%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+323 張
- 外資買賣超：-710 張
- 投信買賣超：+1,221 張
- 自營商買賣超：-188 張
- 融資增減：+339 張
- 融券增減：+21 張
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