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鉅亨速報

盤中速報 - 旺矽(6223)大漲7.06%，報637元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:03

旺矽(6223-TW)15日10:03股價上漲42元，報637.0元，漲幅7.06%，成交2,015張。

旺矽(6223-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。

近5日股價上漲2.23%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+323 張
  • 外資買賣超：-710 張
  • 投信買賣超：+1,221 張
  • 自營商買賣超：-188 張
  • 融資增減：+339 張
  • 融券增減：+21 張

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