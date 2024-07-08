鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至61.73元，預估目標價為2500元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由61.37元上修至61.73元，其中最高估值67.96元，最低估值51.34元，預估目標價為2500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|67.96(67.96)
|98.77
|135.23
|最低值
|51.34(51.34)
|84.11
|101.56
|平均值
|61.28(61.25)
|89.67
|115.06
|中位數
|61.73(61.37)
|87.67
|111.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9,630,290
|13,761,510
|19,547,560
|最低值
|7,060,000
|10,687,000
|12,941,000
|平均值
|8,673,090
|11,718,130
|15,366,270
|中位數
|8,768,140
|11,309,290
|14,488,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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