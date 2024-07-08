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鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至61.73元，預估目標價為2500元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 08:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由61.37元上修至61.73元，其中最高估值67.96元，最低估值51.34元，預估目標價為2500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值67.96(67.96)98.77135.23
最低值51.34(51.34)84.11101.56
平均值61.28(61.25)89.67115.06
中位數61.73(61.37)87.67111.72

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值9,630,29013,761,51019,547,560
最低值7,060,00010,687,00012,941,000
平均值8,673,09011,718,13015,366,270
中位數8,768,14011,309,29014,488,260

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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