search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 所羅門(2359)大漲7.01%，報168元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:40

所羅門(2359-TW)22日09:40股價上漲11元，報168.0元，漲幅7.01%，成交4,191張。

所羅門(2359-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。

近5日股價下跌4.27%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,530 張
  • 外資買賣超：-2,531 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+870 張
  • 融券增減：+137 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22254.47-2.69%
所羅門164.54.78%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty