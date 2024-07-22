盤中速報 - 所羅門(2359)大漲7.01%，報168元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:40
所羅門(2359-TW)22日09:40股價上漲11元，報168.0元，漲幅7.01%，成交4,191張。
所羅門(2359-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。
近5日股價下跌4.27%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,530 張
- 外資買賣超：-2,531 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+870 張
- 融券增減：+137 張
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