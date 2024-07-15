震蕩行情下，「它」卻逆勢上漲！

鉅亨台北資料中心 2024-07-15 11:48

上週大盤收盤表現出乎意料，本應強勢收尾的市場卻出現下跌。大華國際證券分析師張志誠表示，台北股市上周最後一個交易日雖然下跌，但早在數天前他就已提醒過，指數在 24,000 多點時，下跌 1% 即約 240 點，而 2% 的跌幅將達 500 多點。因此，投資者需習慣這種較大幅度的震盪。

特別是在 6 月 CPI 公佈數據比 5 月減少至約 0.3% 時，市場預期降息氣氛濃厚，但美股突然下壓反映的是擔憂 CPI 一下降太快的話，則顯示將進入旺季的美國，有可能成長性會不能太樂觀。一方面 6 月 CPI 的大幅下降預告了 FED 有望在 9 月份進行降息，但降幅太大的 CPI 一方面也成為美國科技巨頭下跌的關鍵原因之一。然而，大華國際分析師張志誠表示聯準會目前對於利率就算有降息的準備，但降息只會很小幅度的調整，關鍵還是要讓美國股市和經濟仍穩定發展。

台股方面，台積電、鴻海等漲多的權值股上周出現回檔，對此，張志誠分析師在上周的分析中已指出台積電和鴻海在技術上處於高檔背離狀態。若這種背離未能在兩天內化解，短線持續回檔壓力仍是存在。然而，台股的成交量並未特別放大，顯示市場資金仍在從高檔股票轉移至低檔股票。因此，本週上半週若仍有震盪，將是投資者上車台股的好時機。

本週重點提前看

隨著 3D 封裝技術的快速發展，Hybrid Bonding 成為了半導體產業的新寵，全球各大半導體企業紛紛投入資源搶占這塊充滿潛力的市場。這種先進的封裝技術，將不同功能的晶片堆疊在一起，通過精確的連接方式實現高效能與低功耗，預計未來幾年內，Hybrid Bonding 技術將成為 3D 封裝的標準。

台積電 (2330-TW) 憑藉其領先的 4 奈米製程技術，迎來了輝達 (NVDA-US) 的大量訂單，這些訂單主要集中在輝達最先進的 AI 晶片上，預計投片量將激增 25%。輝達的 AI 晶片以其強大的計算能力和高效能著稱，廣泛應用於人工智慧、機器學習及數據中心等領域。台積電的先進製程技術，無疑為輝達的產品提供了強有力的支持，推動了全球 AI 技術的進一步發展。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

2024.07.12【股市帝國】台股解盤 #和大 #直得 #瑞軒 #陽程 #永崴 #鴻海 - 張志誠分析師 台股解盤 #大華國際投顧

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