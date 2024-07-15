震蕩行情下，「它」卻逆勢上漲！
鉅亨台北資料中心 2024-07-15 11:48
上週大盤收盤表現出乎意料，本應強勢收尾的市場卻出現下跌。大華國際證券分析師張志誠表示，台北股市上周最後一個交易日雖然下跌，但早在數天前他就已提醒過，指數在 24,000 多點時，下跌 1% 即約 240 點，而 2% 的跌幅將達 500 多點。因此，投資者需習慣這種較大幅度的震盪。
上週五 (12 日) 台股下跌主因是台積電 (2330-TW) 和鴻海 (2317-TW) 等權值股受壓。這些壓力來自美國費城半導體指數及納斯達克指數的下跌，而美國科技類股的下跌又來自於輝達 (NVDA-US)、特斯拉(TSLA-US)、蘋果(AAPL-US) 等創波段新高股價的公司所引發，結構上每股市漲多股的回檔。而台股也是漲多股的回檔，是故台股加權股價指數也就屬於多方行進過程中，漲多的回測修正。
特別是在 6 月 CPI 公佈數據比 5 月減少至約 0.3% 時，市場預期降息氣氛濃厚，但美股突然下壓反映的是擔憂 CPI 一下降太快的話，則顯示將進入旺季的美國，有可能成長性會不能太樂觀。一方面 6 月 CPI 的大幅下降預告了 FED 有望在 9 月份進行降息，但降幅太大的 CPI 一方面也成為美國科技巨頭下跌的關鍵原因之一。然而，大華國際分析師張志誠表示聯準會目前對於利率就算有降息的準備，但降息只會很小幅度的調整，關鍵還是要讓美國股市和經濟仍穩定發展。
台股方面，台積電、鴻海等漲多的權值股上周出現回檔，對此，張志誠分析師在上周的分析中已指出台積電和鴻海在技術上處於高檔背離狀態。若這種背離未能在兩天內化解，短線持續回檔壓力仍是存在。然而，台股的成交量並未特別放大，顯示市場資金仍在從高檔股票轉移至低檔股票。因此，本週上半週若仍有震盪，將是投資者上車台股的好時機。
上週五逆勢台股上漲個股中，人形機器人股表現最為強勢。雖然陽程 (3498-TW) 受大盤影響下跌，但跌幅相對較小。至於漲幅過大的羅昇 (8374-TW) 和所羅門 (2359-TW)，短期內不宜追價。然而，人形機器人產業讓特斯拉成為下半年美國漲勢股中，低檔大漲的驚奇，延續追蹤特斯拉合作夥伴或是股價月Ｋ低檔轉強的瑞軒(2489-TW)、和大(1526-TW)、直得(1597-TW) 等公司是有必要的，追蹤的方式以回測月Ｋ大底頸線突破點作為休息時的最佳觀察方式。
本週重點提前看
隨著 3D 封裝技術的快速發展，Hybrid Bonding 成為了半導體產業的新寵，全球各大半導體企業紛紛投入資源搶占這塊充滿潛力的市場。這種先進的封裝技術，將不同功能的晶片堆疊在一起，通過精確的連接方式實現高效能與低功耗，預計未來幾年內，Hybrid Bonding 技術將成為 3D 封裝的標準。
台積電 (2330-TW) 憑藉其領先的 4 奈米製程技術，迎來了輝達 (NVDA-US) 的大量訂單，這些訂單主要集中在輝達最先進的 AI 晶片上，預計投片量將激增 25%。輝達的 AI 晶片以其強大的計算能力和高效能著稱，廣泛應用於人工智慧、機器學習及數據中心等領域。台積電的先進製程技術，無疑為輝達的產品提供了強有力的支持，推動了全球 AI 技術的進一步發展。
同時，近期股價逆勢而上的恩智浦 (NXPI-US)，積極部署成熟製程技術，專注於類比晶片的開發，攜手世界先進(5347-TW)，瞄準快速增長的機器人市場。類比晶片在機器人應用中具有重要地位，其高效能和穩定性是機器人運作的關鍵，通過這一合作，恩智浦和世界先進希望能在這個充滿潛力的市場中佔得先機。此外，類比 IC 公司如笙泉(3122-TW)、凌陽創新(5236-TW)、迅杰(6243-TW)、與安國(8054-TW) 及其星河半導體在類比矽智財的發酵，本周值得投資人關注資金流向
最後，排除美國總統候選人的的槍擊事件對國際股市的短期震盪影響，台股 7 月先關注美國財報月所延伸的效應，還有就是 7 月 27 日核三廠一號機要正式除役，目前立法院雖有爭端，但除役後即便修法，短時間內也無法立即發電，因此上周從重電的華榮 (1608-TW)、能源的森崴能源(6806-TW)、永崴投控(3712-TW) 突破掛牌新高價，率先反應台灣接下來的電力吃緊問題，本周重電產業中股價走勢盤整一段時間的大亞 (1609-TW)、士電(1503-TW) 張志誠分析師認為應留意是否持續出現股價的突破，大亞今年預計配息 1.2 元，配股 0.5 元，以目前股價與去年 EPS3.91 元而言，這是屬於對產業後續發展相當有企圖的配股息條件。
採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師
2024.07.12【股市帝國】台股解盤 #和大 #直得 #瑞軒 #陽程 #永崴 #鴻海 - 張志誠分析師 台股解盤 #大華國際投顧
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