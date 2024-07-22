盤中速報 - 立積(4968)大跌7.02%，報212元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:39
立積(4968-TW)22日09:39股價下跌16元，報212.0元，跌幅7.02%，成交2,084張。
立積(4968-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為RF IC射頻前端元件之研發及銷售。RF IC無線影音傳輸之研發及銷售。
近5日股價上漲1.33%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,837 張
- 外資買賣超：+1,039 張
- 投信買賣超：+1,792 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：-1,417 張
- 融券增減：-312 張
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