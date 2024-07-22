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鉅亨速報

盤中速報 - 所羅門(2359)急拉4.05%報166.5元，成交4,412張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:40

所羅門(2359-TW)近5分K漲速4.05%，22日09:40報166.5元，成交4,412張，今日漲幅為6.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

所羅門(2359-TW)近5日股價下跌4.27%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子下跌5.39%。集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,530 張
  • 外資買賣超：-2,531 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+870 張
  • 融券增減：+137 張

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