盤中速報 - 台燿(6274)大跌7.28%，報146.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台燿(6274-TW)22日09:33股價下跌11.5元，報146.5元，跌幅7.28%，成交3,777張。
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
近5日股價下跌5.39%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,323 張
- 外資買賣超：-759 張
- 投信買賣超：-251 張
- 自營商買賣超：-1,313 張
- 融資增減：-655 張
- 融券增減：-21 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 鴻翊(3521)急拉4.42%報18.9元，成交184張
- 盤中速報 - 泰谷(3339)大漲7.08%，報46.9元
- 盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.72%，總成交額231.23億
- 盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額20.62億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇