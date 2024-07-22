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鉅亨速報

盤中速報 - 台燿(6274)大跌7.28%，報146.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台燿(6274-TW)22日09:33股價下跌11.5元，報146.5元，跌幅7.28%，成交3,777張。

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

近5日股價下跌5.39%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,323 張
  • 外資買賣超：-759 張
  • 投信買賣超：-251 張
  • 自營商買賣超：-1,313 張
  • 融資增減：-655 張
  • 融券增減：-21 張

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