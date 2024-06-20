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CoWoS新王者友威科漲停創高，「京晨科第二」目標翻倍獲利，不能再錯過

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 18:00

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CoWoS新王者友威科漲停創高，「京晨科第二」目標翻倍獲利，不能再錯過。(圖:shutterstock)

台積電 (2330-TW) 領軍，股價最高來到 984 元，聯發科 (2454-TW)，鴻海(2317-TW)，廣達(2382-TW) 相繼創高，帶動台股創高，多方趨勢不變，不過權值股短線急漲，短期均線乖離率擴大，這是短線過熱的訊號，因此昨天與大家分享，資金會開始輪動，今天中小型股表現就相對強勢，掌握資金輪動就能掌握下一波獲利行情。

大華國際投顧蘇建豐 6 月初就提醒投資朋友要留意重電族群，台電韌網計畫，美國變壓器供不應求，電費調漲加速企業汰換電力設備，產業趨勢向上，股價經過整理之後，浮現投資價值，上週開始果然全面噴出，華城 (1519-TW) 股價從 699 元大漲到 964 元，股價超越台積電，不過依照今年獲利來看，華城本益比開始過高，不建議過度追價，可以留意漲幅還未那麼大的個股，例如，中興電 (1513-TW)，亞力(1514-TW)，士電(1503-TW)，華榮(1608-TW)，華電(1603-TW) 等等。

飆股的特徵，有未來有營收有題材，趁股價震盪佈局，就有較大獲利空間。

「CoWoS 新王者 - 友威科 (3580-TW)」，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，今天股價攻擊，直奔漲停來到 71.5 元，持股 61~71.5 元已經獲利 + 17%，挑戰 74~79 元，繼續賺下去，重點是，跟著蘇建豐買對的產業對的股票，簡單大獲利。

蘇建豐指出，蘋果新 AI 系統勢必引發換機潮，其中光學鏡頭，銅箔基板，PCB 還有 PA 功率放大器，散熱受惠程度最大，尤其是 PA 族群，營收持續成長，股價大跌後浮現投資價值，穩懋 (3105-TW)，全新(2455-TW)，宏捷科(8086-TW) 站上月線轉強；其餘像大立光 (3008-TW)，玉晶光(3406-TW)，台光電(2383-TW)，台燿(6274-TW)，燿華(2367-TW)，華通(2313-TW)，一詮(2486-TW)，力致(3483-TW) 等。

矽智財族群，產業趨勢不變，股價整理四個月，陸續站上月線完成底部型態，低檔轉強可以關注，世芯 - KY(3661-TW)，創意 (3443-TW)，智原(3035-TW)，神盾(6462-TW)，安國(8054-TW)，芯鼎(6695-TW)，愛普(6531-TW) 等。

「AI 新飆股 - 良維 (6290-TW)」，通過亞馬遜和微軟電源線認證，GOOGLE 和 META 也開始認證，有機會一口氣拿到四大雲端業者訂單，下半年 AI 伺服器大量出貨，營收會大幅度成長，股價經過整理重新轉強，股價慢慢墊高，有實力挑戰 108 元，繼續賺下去！

還有，老朋友凌通 (4952-TW)，材料王者建榮 (5340-TW)，可到蘇建豐 LINE 群組了解詳細操作。【Line ID】@lung88988

「新的光輝」，股價 5 日線震盪，今年預估獲利 5~6 元，AI 股本益比 13 倍相對偏低，現在股價 6X 元，本益比往 20 倍靠攏，股價就上看百元，持續佈局持續加碼，把握最後上車機會。

最新佈局【京晨科第二】，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 1XX%，第一季獲利年增 1XX%，營收和獲利會持續成長，今天股價剛突破，平盤附近開始佈局，現買現賺漲停，目標翻倍賺，繼續佈局繼續加碼，一定要跟上！

【京晨科第二】

要複製京晨科翻倍獲利

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留言「我要京晨科第二」

一起賺。

【Line ID】@lung88988

https://lin.ee/NoCbIJF

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

CoWoS 新王者友威科漲停創高，「京晨科第二」目標翻倍獲利，不能再錯過

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF

ID:@lung88988

本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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