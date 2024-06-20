CoWoS新王者友威科漲停創高，「京晨科第二」目標翻倍獲利，不能再錯過

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 18:00

飆股的特徵，有未來有營收有題材，趁股價震盪佈局，就有較大獲利空間。

「CoWoS 新王者 - 友威科 (3580-TW)」，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，今天股價攻擊，直奔漲停來到 71.5 元，持股 61~71.5 元已經獲利 + 17%，挑戰 74~79 元，繼續賺下去，重點是，跟著蘇建豐買對的產業對的股票，簡單大獲利。

「AI 新飆股 - 良維 (6290-TW)」，通過亞馬遜和微軟電源線認證，GOOGLE 和 META 也開始認證，有機會一口氣拿到四大雲端業者訂單，下半年 AI 伺服器大量出貨，營收會大幅度成長，股價經過整理重新轉強，股價慢慢墊高，有實力挑戰 108 元，繼續賺下去！

「新的光輝」，股價 5 日線震盪，今年預估獲利 5~6 元，AI 股本益比 13 倍相對偏低，現在股價 6X 元，本益比往 20 倍靠攏，股價就上看百元，持續佈局持續加碼，把握最後上車機會。

最新佈局【京晨科第二】，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 1XX%，第一季獲利年增 1XX%，營收和獲利會持續成長，今天股價剛突破，平盤附近開始佈局，現買現賺漲停，目標翻倍賺，繼續佈局繼續加碼，一定要跟上！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

CoWoS 新王者友威科漲停創高，「京晨科第二」目標翻倍獲利，不能再錯過

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