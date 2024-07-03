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鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)6月營收19.42億元年增率高達61.01％

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 15:15

台燿(6274-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣19.42億元，年增率61.01%，月增率0.11%。

今年1-6月累計營收為101.38億元，累計年增率36.83%。

最新價為164.5元，近5日股價下跌-0.31%，相關電子零組件類指數上漲0.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1404 張
  • 外資買賣超：-1365 張
  • 投信買賣超：-205 張
  • 自營商買賣超：+166 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 19.42億 61% 0%
24/5 19.40億 44% 6%
24/4 18.22億 52% 4%
24/3 17.51億 33% 48%
24/2 11.86億 -6% -21%
24/1 14.97億 38% 4%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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