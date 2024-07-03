營收速報 - 台燿(6274)6月營收19.42億元年增率高達61.01％
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 15:15
今年1-6月累計營收為101.38億元，累計年增率36.83%。
最新價為164.5元，近5日股價下跌-0.31%，相關電子零組件類指數上漲0.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1404 張
- 外資買賣超：-1365 張
- 投信買賣超：-205 張
- 自營商買賣超：+166 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|19.42億
|61%
|0%
|24/5
|19.40億
|44%
|6%
|24/4
|18.22億
|52%
|4%
|24/3
|17.51億
|33%
|48%
|24/2
|11.86億
|-6%
|-21%
|24/1
|14.97億
|38%
|4%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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