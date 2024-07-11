鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為86元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.3元，其中最高估值1.03元，最低估值-0.62元，預估目標價為86元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.03(1.09)
|7.15
|11.11
|最低值
|-0.62(-0.62)
|1.92
|7.78
|平均值
|0.38(0.5)
|5.01
|9.19
|中位數
|0.3(0.45)
|5.43
|8.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|52,121,000
|80,632,000
|100,189,310
|最低值
|43,562,000
|52,465,000
|76,939,000
|平均值
|47,647,530
|69,935,310
|90,661,180
|中位數
|47,261,000
|69,276,000
|92,758,210
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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