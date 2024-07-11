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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為86元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.3元，其中最高估值1.03元，最低估值-0.62元，預估目標價為86元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.03(1.09)7.1511.11
最低值-0.62(-0.62)1.927.78
平均值0.38(0.5)5.019.19
中位數0.3(0.45)5.438.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值52,121,00080,632,000100,189,310
最低值43,562,00052,465,00076,939,000
平均值47,647,53069,935,31090,661,180
中位數47,261,00069,276,00092,758,210

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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